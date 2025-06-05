عناصر الجيش يردّون بالمثل على مواطن لدى إطلاقه النار في طرابلس

الخميس, 05 حزيران 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 /6 / 2025، أقدم المواطن (ح.م.)، والمطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وفرض خوات، على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين قرب حاجز الملولة – طرابلس التابع للجيش، دون التمكن من إصابته، معرضًا حياة عناصر الجيش والمواطنين للخطر. فردّ العناصر بالمثل على مصدر النيران ما أدى إلى تعرّض مطلِق النار لإصابة طفيفة، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

بوشر التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.