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أخبار رياضية
فريق الجيش يحل ثانياً في مهرجان عيد الرب لرفع الجرن والمحدلة
نظم نادي الغولدن بادي الرياضي ولجنة التراث القروي مهرجان عيد الرب في رياضة رفع الجرن والمحدلة والمخل والجرس في باحة كنيسة الرب بلدة مار بطرس قرب بيت شباب، وذلك بتاريخ .5 / 8 /2004
شارك في المهرجان فريق الجيش وحقق عسكريوه النتائج الآتية:
• رفع الجرن: حل الرقيب الأول يوسف غالب من اللواء السابع في المركز الثاني وذلك من أصل تسعة مشاركين.
• رفع المحدلة: حل الجندي جوزيف داوود من فوج المغاوير في المركز الثاني، تلاه الجندي غسان زيتون من لواء الدعم في المركز الثالث، وذلك من أصل تسعة مشاركين.