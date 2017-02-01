فريق الجيش يحل ثانياً في مهرجان عيد الرب لرفع الجرن والمحدلة

إعداد: نينا عقل خليل

نظم نادي الغولدن بادي الرياضي ولجنة التراث القروي مهرجان عيد الرب في رياضة رفع الجرن والمحدلة والمخل والجرس في باحة كنيسة الرب ­ بلدة مار بطرس قرب بيت شباب، وذلك بتاريخ .5 / 8 /2004

شارك في المهرجان فريق الجيش وحقق عسكريوه النتائج الآتية:

• رفع الجرن: حل الرقيب الأول يوسف غالب من اللواء السابع في المركز الثاني وذلك من أصل تسعة مشاركين.

• رفع المحدلة: حل الجندي جوزيف داوود من فوج المغاوير في المركز الثاني، تلاه الجندي غسان زيتون من لواء الدعم في المركز الثالث، وذلك من أصل تسعة مشاركين.