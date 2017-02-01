قائد الجيش العماد جوزاف عون تفقد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الثلاثاء, 20 حزيران 2017

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، حيث جال في أقسامها واطلع على أوضاعها وسير التعليم العالي فيها لدورتي ركن وقائد كتيبة.

بعد ذلك، تابع قائد الجيش في قاعة التدريب التقني على شاشة إلكترونية، مناورة تدريبية نفّذها ضباط دورة الأركان الواحدة والثلاثين، تحاكي هجوماً لوحدات الجيش ضدّ مجموعات إرهابية منتشرة في جرود منطقة عرسال والقضاء عليها.

وفي ختام المناورة، نوّه العماد عون بأداء ضباط الدورة، وتنفيذهم المناورة بحرفية عالية، مثنياً في هذا الإطار على جهود الكلية للارتقاء بمستوى التعليم العالي في الجيش، وإعداد ضباطٍ قادة يتمتعون بالمؤهلات القيادية والمهارات القتالية المطلوبة، مشدّداً على أهمية تلازم عمليّتي التسليح النوعي والتدريب التخصّصي في الجيش، لتحقيق أفضل النتائج خلال المعارك المرتقبة، وبالتالي التمكّن من حسمها بأقصىى سرعة وبأقل خسائر ممكنة.