قائد الجيش تفقّد قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، حيث جال في أقسامها واطّلع على نشاطاتها العملانية والتدريبية والإدارية.

وقد هنّأ قائد الجيش الضباط والعسكريين بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، ونوّه بجهودهم المبذولة لضبط الأمن ومكافحة الجريمة وتطبيق القانون والنظام، مؤكّداً أهمية دور الشرطة العسكرية في الحفاظ على قيم الجيش ومبادئ رسالته، خصوصاً المناقبية والانضباط، بما يسهم في تحصين مناعته، وتمتين روابط الثقة بين المجتمعين العسكري والمدني، داعياً إيّاهم إلى تكثيف المهمّات الأمنية خلال فترة الأعياد، لطمأنة المواطنين والحفاظ على السلامة العامة، والتدخّل الفوري لتوقيف مطلقي النار وإحالتهم على القضاء المختص.