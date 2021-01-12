قائد الجيش والسفيرة الفرنسية يوقعان ثلاثة مشاريع تعاون ويجتمعان بأعضاء فريق العمل المكلف تنفيذ تمرين حول إدارة الأزمات

الاثنين, 22 شباط 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne Grillo والملحق العسكري العقيد الركن Fabrice CHAPELLE على رأس وفد مرافق، وتمّ توقيع ثلاثة مشاريع في مجالات: القتال الجبلي والتدريب والتنسيق والإنقاذ البحري المشترك. ثم عقد العماد عون والسفيرة Grillo اجتماعاً مع أعضاء فريق العمل المكلف تنفيذ تمرين حول إدارة الأزمات، باستخدام المشبه التكتي SOULT في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان. وألقى قائد الجيش كلمة أشاد فيها بالدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني لتطوير قدراته عتاداً وتدريباً، مشيراً إلى أن المساعدات المقدَّمة من الجيوش الصديقة تعكس التقدير والثقة في أداء المؤسسة العسكرية للمهمات الملقاة على عاتقها في مواجهة مختلف التحديات بكل إصرار وعزيمة. وأضاف:" إن المشاريع التي تم توقيعها سيكون لها انعكاسات إيجابية لتطوير مستوى العسكريين في مجالات عديدة".

وختم العماد عون كلمته بشكر الدولة الفرنسية وجيشها الصديق على الدعم والثقة لتطوير القدرات العملانية، مشدداً على أن الجيش سيبقى حامي الاستقرار ومحط ثقة الجميع.