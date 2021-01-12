قائد الجيش والسفير الهولندي يوقعان تجديد اتفاقية دعم مديرية التعاون العسكري - المدني

الخميس, 06 أيار 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الهولندي في لبنان السيد Hans Peter van der Woode والملحق العسكري المقدم Johan Carel Gerritsen على رأس وفد مرافق، ثمّ تمّ توقيع تجديد اتفاقية دعم مديرية التعاون العسكري – المدني للسنوات الثلاث المقبلة. وألقى العماد عون كلمة شكر فيها السلطات الهولندية على الدعم المتواصل للجيش ولمديرية التعاون العسكري – المدني، معربًا عن ثقته في استمرار هذا الدعم مستقبلًا.

كما ألقى السفير الهولندي السيّد Woode كلمة أكد فيها عزم بلاده على دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته في مختلف المجالات خلال هذه المرحلة الحافلة بالتحديات، مشيرًا إلى أهمية التعاون العسكري – المدني في تجاوز الأزمات والتخفيف من تداعياتها.