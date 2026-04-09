قائد الجيش يتفقد عددًا من الوحدات المنتشرة في الجنوب، والأعمال الهندسية للجيش على جسر القاسمية

الخميس, 09 نيسان 2026

تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادتَي قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات - صور، ولواء المشاة الخامس في منطقة الشواكير - صور، والأعمال الهندسية للجيش على جسر القاسمية.

والتقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، مشيدًا بصمودهم وتضحياتهم في مواجهة الصعوبات، وإيمانهم برسالتهم، وذلك رغم حملات التحريض المشبوهة التي تطال المؤسسة.

كما أكد أنّ الاعتداءات الإجرامية المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي، وآخرها الاعتداءات الواسعة والممنهجة التي نُفذت يوم أمس، تهدف إلى ضرب استقرار لبنان، وإثارة الفتنة بين أبنائه.