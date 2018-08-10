قائد الجيش يتفقد مراكز فوج الحدود البرية الرابع في منطقة جرود بعلبك

الاثنين, 20 آب 2018

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون مراكز فوج الحدود البرية الرابع في منطقة جرود بعلبك، حيث اطّلع على الاجراءات الأمنية التي يتخذها الفوج للمساهمة في حفظ أمن الحدود الشرقية. وقد هنّأ العماد عون العسكريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأشاد بإرادتهم الصلبة لتنفيذ المهمات على الرغم من طبيعة الأرض الجبلية وصعوبة الظروف المناخية، منوّهاً بكفاءتهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والسهر على مسك المعابر الحدودية ومنع عمليات التهريب. كما ذكّر بالإنجارات التي حققها الجيش على هذا الصعيد، لا سيما الانتصار الكبير على التنظيمات الإرهابية في معركة فجر الجرود.