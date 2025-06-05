قائد الجيش يتفقَّد قيادة الفوج المجوقل في ثكنة العقيد الشهيد داني حرب - غوسطا

الخميس, 05 حزيران 2025

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة الفوج المجوقل في ثكنة العقيد الشهيد داني حرب – غوسطا، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنّأهم بمناسبة الأعياد، منوّهًا بأدائهم المشرّف خلال مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية، وجال في أقسام الفوج، واطّلع على مهماته والصعوبات التي يواجهها.

في هذا السياق، أكّد العماد هيكل أن الجيش يؤدي واجبه تجاه الوطن من خلال ضمان أمنه، انطلاقًا من قدسية مهمته، وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء دون تمييز، معتبرًا أن الاستقرار الأمني الذي يحافظ عليه الجيش هو الأساس للاستقرار الاقتصادي.

كما توجّه إلى العسكريين بالقول: "الجيش هو العمود الفقري لأمن لبنان، والوحدات العسكرية القوية والمتماسكة هي العمود الفقري للجيش، وهي تعتمد بدورها على العناصر المنضبطين المحترفين، ما يجعل وظيفة كل عنصر شديدة الأهمية مهما كانت رتبته".

وأضاف: "إن أداء الجيش يحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة، ما يتجلّى في مبادراتها المتواصلة لدعم المؤسسة العسكرية، وآخرها الدعم المشكور من جانب دولة قطر".

كذلك شدد على أن جهود الجيش للحفاظ على الاستقرار الأمني يجب أن تشكّل منطلَقًا للمسؤولين من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي تحسين ظروف العسكريين المعيشية بشكل يليق بتضحياتهم، ما يمثّل محل متابعة حثيثة من جانب القيادة.