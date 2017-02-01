كأس العماد قائد الجيش للألعاب العسكرية

إعداد: روجينا خليل الشختورة

حل لواء الحرس الجمهوري في المركز الأول في التصنيف النهائي لبطولة كأس العماد قائد الجيش للألعاب العسكرية، تلاه فوج مغاوير البحر في المركز الثاني، ولواء المشاة الخامس في المركز الثالث. وقد تضمّنت البطولة: سباحة 4×50 مترًا حرة، ركض 8 كلم، رماية بالبندقية م16 – أ4، جولة المقاتل (بدل)، قذف رمانات صلودية، وتوجه بالبوصلة. وجاءت نتائج هذه الألعاب على النحو الآتي:

• سباحة 4×50 مترًا حرة: حل فريق الكلّية الحربية في المركز الأول، تبعه فريق لواء المشاة الخامس في المركز الثاني، واللواء اللوجستي في المركز الثالث.



• ركض 8 كلم: حل كل من الجندي عمر أبو حمد والجندي عمر الكك من فوج مغاوير البحر في المركزين الأول والثاني، والعريف أول بلال عواضه من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.



• رماية بالبندقية م16 – أ4: حل كل من الرقيب أول محمد صبحية والمعاون أول موسى صبحة من فوج مغاوير البحر في المركزين الأول والثاني، والمعاون أول وليد حسن من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.



• جولة المقاتل: حل فريق فوج مغاوير البحر في المركز الأول، تلاه فريق لواء الحرس الجمهوري في المركز الثاني، وفريق لواء المشاة الخامس في المركز الثالث.



• قذف رمانات صلودية: حل كل من الجندي حذيفة عوض والمعاون جهجاه ضاهر من لواء الحرس الجمهوري في المركزين الأول والثاني، والعريف أول محمد الإسماعيل من فوج مغاوير البحر في المركز الثالث.



• توجه بالبوصلة: حل العريف علاء السيد من لواء المشاة الخامس في المركز الأول، وكل من العريف سامر الغصين والمعاون جهجاه ضاهر من لواء الحرس الجمهوري في المركزين الثاني والثالث.