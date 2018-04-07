لقاءات العماد قائد الجيش خلال زيارته دولة الكويت

الأربعاء, 11 نيسان 2018

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، سموّ الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقد وجّه العماد عون شكره إلى الكويت دولةً وشعباً على دعمها المستمر للبنان وجيشه.

كما عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، بحضور نائبه الفريق الركن الشيخ عبد الله نواف الأحمد الصباح وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار الضبّاط في الجيش الكويتي، تخلله بحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، وسبل تفعيلها في المراحل المقبلة، خصوصاً في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات العسكرية.