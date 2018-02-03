لن نفرّط بأي من حقوق لبنان

في موازاة الحرب على الإرهاب ظلّت عين القيادة على حدودنا الجنوبية، وحافظت الوحدات المنتشرة هناك على أقصى درجات الجهوزية في مواجهة العدوّ الإسرائيلي.

وإلى الاجتماعات المتلاحقة لمواكبة الأوضاع جنوبًا، كانت لقائد الجيش عدة جولات ميدانية شملت قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فضلًا عن وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب.

في هذا السياق زار رئيس الحكومة ووزير الدفاع يرافقهما العماد قائد الجيش مقرّ قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الناقورة، حيث اجتمعوا بقائد هذه القوات الجنرال مايكل بيري وكبار الضباط، ثمّ قاموا بجولة شملت عدة مواقع حدودية من بينها الموقع الأقرب إلى نقطة تمركز للعدو الإسرائيلي.

وخلال استقباله الملحقين العسكريين العرب والأجانب وممثلي منظمة مراقبة الهدنة ووفدًا من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، شدّد العماد جوزاف عون على أنّ الجيش في استعداد دائم للدفاع عن الحدود، سواء في مواجهة التنظيمات الإرهابية، أو في مواجهة العدو الإسرائيلي. وإذ أشار إلى الخروقات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وإلى تهديداته ومحاولاته وضع اليد على قسم من ثرواتنا البحرية، أكّد أنّ الجيش مع التزامه الكامل تنفيذ القرار 1701، لن يفرّط قيد أنملة بسيادة لبنان وبحقوقه في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعية.