لواء المشاة الثاني بطل الجيش في التوجه بالبوصلة

إعداد: روجينا خليل الشختورة

حل لواء المشاة الثاني في المركز الأول في التصنيف النهائي لبطولة الجيش للتوجه بالبوصلة، تلاه لواء الحرس الجمهوري في المركز الثاني واللواء اللوجستي في المركز الثالث. أمّا النتائج الإفرادية فجاءت على النحو الآتي:

• السباق الفردي القصير: حل كل من المؤهل أول حسن المصري والرقيب أول عبد الستار عبدالله من اللواء اللوجستي في المركزين الأول والثاني، والعريف سامر الغصين من لواء الحرس الجمهوري في المركز الثالث.



• السباق الفردي الطويل: حل الرقيب أول بدوي سيسوق من لواء المشاة الثاني في المركز الأول، العريف علاء السيّد من لواء المشاة الخامس في المركز الثاني، والعريف حسين ديب من لواء المشاة الثاني في المركز الثالث.