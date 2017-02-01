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إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك كل من العقيد الركن علام أبو ضاهر والنقيب رود أبو غزالة، كلاهما من المركز العالي للرياضة العسكرية، في الندوة الخامسة للإعداد البدني لضباط الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للرياضة العسكرية التي أُقيمت في مصر- القاهرة.

بدوره، شارك الحكم الدولي المعاون أول زياد الجلبوط من المركز العالي للرياضة العسكرية في تحكيم مباريات لبطولة العالم العسكرية الـ46 في المبارزة التي أُقيمت في فرنسا، وكان من الحكام المميزين خلال هذه البطولة، الأمر الذي جعل اللجنة المنظمة ولجنة الحكام تختاره لقيادة المباراة النهائية التي جمعت بين أوكرانيا وبولندا.

كذلك، شارك كل من العريف يحيى عبدو من لواء المشاة السابع والجندي مهند دندشي من لواء المشاة العاشر في البطولة الدولية الثانية لرياضة الجيت كون دو التي أُقيمت في اليونان، وأحرز العريف عبدو المركز الأول عن وزن 87 كلغ في أسلوب Full Power، والجندي دندشي المركز الأول عن وزن 75 كلغ في أسلوب Light Power، وقد حازا على شهادات مشاركة في المحاضرات التي أقيمت على هامش البطولة.

من جهة أخرى، كرّم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة أبطال لبنان للعام 2018 في نادي الأدب والرياضة – كفرشيما، وكان من بينهم المجند الممددة خدماته أحمد مصطفى حرب من فريق الجيش (لواء المشاة التاسع، مفصول إلى المركز العالي للرياضة العسكرية)، وذلك لتصنيفه في المركز الأول في لبنان في الزوجي المختلط. كذلك نال كل من المجندين الممددة خدماتهما علي فحص وأحمد مصطفى حرب شهادة مدرب مستوى أول من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

إلى ذلك، شاركت الرقيب غاييل حبيقة من مديرية المخابرات في بطولة بيروت الدولية المفتوحة للتياكواندو التي نظّمها الاتحاد اللبناني للعبة في مجمع نهاد نوفل الرياضي - ذوق مكايل، وأحرزت المركز الثاني عن وزن تحت 46 كلغ.

شارك الجيش في عدة بطولات رياضية ولقاءات ودّية وسباقات في مناسبة عيد الاستقلال، وحقق المراكز الأولى. وكانت أبرز مشاركاته: بطولة الاستقلال في السواعد والجذع على ملعب بلدية الدكوانة، سباق دراجات هوائية من تنظيم بلدية أنطلياس – النقاش، بطولة الاستقلال في كرة القدم على ملعب صيدا البلدي، بالإضافة إلى لقاءات تقليدية شعبية في مدرسة الفرير ونادي الغولدن بادي – الدكوانة، ومباريات ودّية في الألعاب الإجمالية.