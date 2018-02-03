محاولة خطف راعي من قبل دورية تابعة للعدو الإسرائيلي

السبت, 23 حزيران 2018

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 23 / 6 / 2018 الساعة 9.15، على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالى 20 متراً داخل الأراضي اللبنانية المتحفظ عليها في خراج بلدة كفرشوبا، ومحاولة خطف أحد الرعاة من دون أن تتمكن من ذلك، فيما احتجزت قطيع الماشية العائد له، ثم غادرت بعد ساعة ونصف إلى داخل الأراضي المحتلة، حيث عاد القطيع إلى داخل الأراضي اللبنانية.

اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الاجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخرق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.