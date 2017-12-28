مداهمة عدد من مخيمات النازحين في منطقة عرسال وتوقيف مطلوبين

الثلاثاء, 30 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، دهمت قوة من الجيش في منطقة الجمالة – الجفر (عرسال)، عدداً من مخيمات النازحين السوريين، حيث أوقفت 23 شخصاً، 7 منهم لتواصلهم سابقاً مع المجموعات الإرهابية والاتجار بالأسلحة الحربية والعمل لوجستياً لمصلحتها(عمليات تهريب أشخاص وأعتدة ومواد غذائية)، ولكون الباقين مطلوبين لأسباب مختلفة، كما ضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر مختلفة.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.