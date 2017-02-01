مداهمة في منطقة بعلبك وضبط ممنوعات وتوقيف اشخاص في مناطق مختلفة

الثلاثاء, 21 آذار 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة عسكرية يوم أمس، منازل عدد من المطلوبين في مدينة بعلبك، حيث أوقفت المواطن أحمد محمد جعفر المطلوب بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة، وضبطت في الأماكن المداهمة سيارة نوع هوندا من دون أوراق قانونية، وقذيفتي لانشر وآر بي جي، و4.5 كلغ من مادة الكوكايين و14.5 كلغ من مادة حشيشة الكيف ومعدات لتصنيع المخدرات، بالإضافة الى كمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة والكاميرات وأجهزة الاتصال.

من جهة أخرى، أوقفت قوى الجيش في محلتي شليفا والرشيدية المواطن موسى محمد جعفر والفلسطيني رياض ابراهيم الخواص لاقدامهما على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة. وفي محلة الريحانية - بعبدا أوقفت المواطن خضر حسن عمار لإقدامه في وقت سابق على إطلاق النار داخل ملهى في محلة نهر الموت، تسبب بإصابة مواطن وشخصين سوريين بجروح.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.