مشاركة فصيلة من فوج المغاوير بالعيد الوطني الاسباني في مدينة مدريد

الجمعة, 04 تشرين الأول 2019

بدعوة من وزارة الدفاع الاسبانية، تشارك فصيلة من فوج المغاوير في الجيش بالعيد الوطني الاسباني الذي يقام في مدينة مدريد.

وقد غادر عناصر الفصيلة بعد ظهر اليوم على متن طائرة اسبانية حكومية حضرت خصيصاً إلى لبنان لنقلهم إلى مدريد، والمشاركة في التدريبات المشتركة مع الجيش الاسباني استعدادا للاحتفال الرسمي يوم السبت المقبل في الثاني عشر من الشهر الحالي بحضور الملك الاسباني، وذلك عربون شكر وتقدير من المملكة للجيش اللبناني الذي رفع العلم الاسباني على تلّة 1526 في جرود رأس بعلبك، بعد استعادتها من الارهابيين مع بداية معركة "فجر الجرود".

والجدير ذكره أنّه في العام 2017، شارك ضابط من الجيش في الاحتفال عينه حاملاً العلم اللبناني.