مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش- حامات

الجمعة, 20 نيسان 2018

بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel والسفيرة الأميركية Elizabeth Richard، وعدد من كبار الضباط، نفّذت وحدة من مدرسة الرتباء - السنة الثانية وعناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية وأفواج الهندسة والإشارة والمغاوير والمجوقل والمدفعية الثاني والتدخل الأول والمدرعات الأول وألوية المشاة الثاني والعاشر والثاني عشر، وذلك بإشراف مدرسة القوات الخاصة وفريقي تدريب أميركي وبريطاني، تضمنت فرضية القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل أماكن مبنية. وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، وشملت عمليات دعم جوّي وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات، كما شارك في المناورة، وللمرة الأولى، ناقلات جند من نوع Bradly وطائرات من نوع Super Tucano.

وفي الختام نوّه كل من العماد عون والجنرال Votel بأداء الوحدات المنفذة وحسن التنسيق بين قوى البر والجو، وأكدا مواصلة التعاون في تنفيذ المناورات القتالية في المراحل المقبلة.