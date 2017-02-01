الجمعة, 24 آذار 2017

نفّذت وحدات من أفواج الحدود البرية الثالث والرابع والمدرعات الأول، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية وأفواج الهندسة والمغاوير والتدخل الأول والمدفعية الثاني، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل مواقع محصّنة.

وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، وشملت عمليات دعم جوي وإنزال، وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الآليات.

وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.