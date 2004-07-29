مهرجان المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة للهواة

إعداد: نينا عقل خليل

شارك فريق الجيش (ضمن المنتخب الوطني) في المهرجان الرياضي للمصارعة الرومانية والمصارعة الحرة للهواة الذي جرى بتاريخ 29/7/2004 في نادي الفوز الرياضي ­ طرابلس بمشاركة كل من لبنان، وسوريا وفلسطين.

وجاءت النتائج التي حققها العسكريون على النحو الآتي:

- ­ وزن 60 كلغ: الجندي هيثم شمص من المركز العالي للرياضة العسكرية، الثاني.

- ­ وزن 66 كلغ: العريف أحمد الخالد من المركز العالي للرياضة، الأول.

- ­ وزن 96 كلغ: الجندي الأول يوسف ابراهيم من فوج التدخل الأول، الثاني.

- ­ وزن 85 كلغ: الجندي ابراهيم الخطيب من فوج المغاوير، الثاني.

وفي ختام المهرجان، تسلم كل من قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن نايف سرحال ورئيس الفريق المقدم بلال الشوا والمدرب الرقيب محمد خضر خليل واللاعبين شهادات تقدير ومشاركة.