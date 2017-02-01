نتيجة التدابير الأمنية خلال شهر كانون الثاني المنصرم

الخميس, 07 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، 878 شخصاً من جنسيات متنوعة، لتورّط بعضهم في جرائم مختلفة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات أسلحة حربية من مختلف الأنواع عدد 47، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة عدد 2246 طلقة، والمخدرات والدخان المهرّب، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات، والآليات والدرّاجات النارية ومراكب الصيد.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.