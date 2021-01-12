نتيجة التدابير المتخذة لمكافحة التهريب بتاريخ 6 / 4 / 2021

الأربعاء, 07 نيسان 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 4 / 2021 ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مناطق: عرسال، القصر، المقيبلة، العوينات، برقا، المحمرة، تم توقيف 12 لبنانياً وسوريَيْن اثنين، لتورّطهم في تهريب مادة المازوت وتهريب أشخاص.

وقد شملت المضبوطات: 5 صهاريج بداخلها 74000 ليتر مازوت، 4 خزانات بداخلها 5500 ليتر مازوت، آلية فان بداخلها 2500 ليتر مازوت، 4 شاحنات براد بداخلها 420 ليتر بنزين، 3 سيارات، آليتي بيك آب، إضافة إلى مضخة وعدد من قوارير الغاز.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.