نشاط اليوم الثالث للعماد عون في أستراليا

الأربعاء, 23 أيار 2018

انتقل قائد الجيش العماد جوزاف عون والوفد المرافق اليوم من مدينة كانبرا إلى مدينة سيدني، حيث أقام القنصل اللبناني شربل معكرون غداء على شرفه في دار القنصلية اللبنانية في أستراليا، في حضور السفير اللبناني ميلاد رعد ورئيس المجلس التشريعي جان عجاقة، والنواب توماس جورج وشوكت مسلماني وجهاد ديب، وجميعهم من أصل لبناني، بالإضافة إلى حشد من فاعليات الجالية اللبنانية.

وقد ألقى القنصل معكرون كلمة ترحيبية نوّه فيها بدور الجيش اللبناني، ثمّ كانت كلمة للعماد عون، شكر فيها الجالية اللبنانية على حسن الاستقبال والاهتمام، مشيراً إلى أن محبة الناس سواء المقيمين أو المغتربين هي رصيد للجيش، وذكر أن الدعم المعنوي والمادي الذي منحه الشعب اللبناني لعناصر الجيش خلال معركة "فجر الجرود" كان عاملاً أساسياً ومشاركاً في الانتصار، إذ إنّ المساعدات المادية ساهمت بشراء آليات نوع UTV التي استعملت في أرض المعركة، ومما قاله ...

ربطاً كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون في دار القنصلية اللبنانية في أستراليا