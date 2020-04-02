نعي الرقيب الشهيد توفيق نعيم بو مارون

السبت, 27 حزيران 2020

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب توفيق نعيم بو مارون الذي استشهد بتاريخ 26 /6 /2020 في محلة معصريتي ـــ طريق رشميا، نتيجة تعرضه لحادث سير أثناء قيامه بواجبه العسكري، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 10 /11 /1990 روميه ـــ المتن ـــ محافظة جبل لبنان.

تطوع في الجيش اعتباراً من تاريخ 8 /4 /2010.

حائز تنويه العماد قائد الجيش 3 مرات وتهنئته 5 مرات، تهنئة مدير المخابرات 3 مرات، تهنئة رئيس فرع مخابرات جبل لبنان مرة واحدة، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.

الوضع العائلي: عازب

يُنقل الجثمان بتاريخ 28 /6 /2020 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى منزله الكائن في بلدة مزرعة النهر ـــ قضاء عاليه، ومن ثمّ ينقل بعدها إلى كنيسة قلب يسوع في محلة البيرة ـــ قضاء الشوف، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 16.00، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بتاريخ 29 /6 /2020 في منزل والد الفقيد الكائن في بلدة مزرعة النهر ـــ قضاء عاليه.