نعي العريف الشهيد شادي القسيس

الاثنين, 05 آذار 2018

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العريف شادي القسيس الذي استشهد بتاريخ 2018/3/4، متأثراً بجروح كان قد أصيب بها جرّاء تعرّض آلية عسكرية لحادث سير أثناء تنفيذ دورية. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 1982/6/21 – زحلة - البقاع.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1999/12/1

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.

الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 2018/3/6 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي – بدارو إلى بلدة عيتا الفخار- قضاء راشيا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 2018/3/6 في كنيسة مار اندراوس- عيتا الفخار، وبتاريخ 2018/3/7 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار نقولا- حي الميدان- زحلة.