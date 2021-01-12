نعي العميد الركن المتقاعد جهاد شاهين

الأربعاء, 27 تشرين الأول 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جهاد شاهين، الذي توفي بتاريخ 27 /10 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 15 /12 /1944 - بعبدا .

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 /1998.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 29 /10 /2021 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون- عندقت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي بتاريخ 29 /10 /2021 قبل الدفن وبعده وبتاريخ 30 /10 /2021 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 31 /10 /2021 و1 /11 /2021 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديسة تريز الطفل يسوع – المنصورية (بيت مري)، أو عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجته السيدة ميراي:03/319031 - 03/393975.

- إبنه الصيدلي جول: 03/445149.