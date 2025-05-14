نعي العميد الركن المتقاعد حسن الخطيب

الأربعاء, 14 أيار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد حسن الخطيب، الذي توفي بتاريخ 14/5/2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 10/6/1944 المنارة – البقاع الغربي.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 3/3/1999.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله 3 أولاد.

يُقام المأتم بتاريخ 14/5/2025 الساعة 18.30، في جبانة بلدة المنارة – البقاع الغربي.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 15، 16 و17/5/2025 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 21.00 في دار طيبة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 20/5/2025 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد الخاشقجي – قاعة الدكتور محي الدين برغوث.