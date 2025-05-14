- En
- Fr
- عربي
نعي العميد الركن المتقاعد حسن الخطيب
الأربعاء, 14 أيار 2025
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد حسن الخطيب، الذي توفي بتاريخ 14/5/2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 10/6/1944 المنارة – البقاع الغربي.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 3/3/1999.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله 3 أولاد.
يُقام المأتم بتاريخ 14/5/2025 الساعة 18.30، في جبانة بلدة المنارة – البقاع الغربي.
تُقبل التعازي بعد الدفن وبتواريخ 15، 16 و17/5/2025 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 21.00 في دار طيبة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 20/5/2025 ابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد الخاشقجي – قاعة الدكتور محي الدين برغوث.