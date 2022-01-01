نعي العميد الركن المتقاعد غازي عامر

الأحد, 15 أيار 2022

تنعي قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد غازي عامر، الذي توفي بتاريخ 15 /5 /2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 22 /11/ 1963 – الخلوات - حاصبيا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 12 /1 /1984، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1986، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /7 /2014.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 16 /5 /2022 الساعة 7.30 من مستشفى حاصبيا الحكومي إلى القاعة العامة في بلدة الخلوات - حاصبيا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00.

تُقبل التعازي بتاريخ 16 /5 /2022 بعد الدفن وبتاريخي 17و18 /5 /2022 ابتداء من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة المذكورة اعلاه، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

- زوجته (هادية): 712003 /81

- ابنه (جبران): 906805 /78

- صهره الرائد سلطان أبو ابراهيم: 903780 /71