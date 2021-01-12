نعي العميد الركن المتقاعد محمد الحاج

الاثنين, 11 تشرين الأول 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد محمد الحاج، الذي توفي بتاريخ 11/10/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 01 / 07 / 1932- عانوت - الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 15/10/1951، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 21 / 9 / 1954، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 1980.

حائز عدة أوسمة.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 11/10/2021 الساعة 13.30 من مستشفى المقاصد إلى بلدة عانوت- الشوف، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ويُوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه- الشارع العام مقابل مسجد خالد إبن الوليد، أو عبر الاتصال بأبناء الفقيد على الأرقام التالية: