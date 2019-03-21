نعي العميد الركن المتقاعد مخول حاكمه

الثلاثاء, 08 تشرين الأول 2019

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد مخول حاكمه، الذي توفي بتاريخ 8 / 10 / 2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 4 / 2 / 1939ـــ القبيات/ عكار.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 1 / 1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1988.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 9 / 10 / 2019 الساعة 11.00 من مستشفى سيدة السلام ـــ القبيات إلى كنيسة سيدة الغسالة ـــ القبيات، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 16.00، في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة سيدة الغسالة ـــ القبيات، وبتاريخ 10 / 10 / 2019 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 10 / 2019 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس ـــ أنطلياس.