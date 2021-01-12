نعي العميد الركن المتقاعد يوسف حرب

السبت, 11 كانون الأول 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد يوسف حرب، الذي توفي بتاريخ 11 /12 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 6 /4 /1953 بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /7 /2007.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- أرمل وله ولدان.



- نُقل الجثمان بتاريخ 11 /12 /2021 الساعة 12.00 من مستشفى الحياة إلى بلدته حاروف ـــ النبطية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عند الساعة 14.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- ابنه الدكتور نبيل حرب : 911015/ 03

- شقيقه المؤهل أول المتقاعد حسين حرب: 595197/ 03

- شقيقه الحاج حسن حرب: 103534/ 79

- شقيقه الحاج محمد حرب: 552404/ 03

- شقيقه الحاج أحمد حرب: 145008/ 70