نعي العميد الطيار المتقاعد جرجي طانيوس شهوان

السبت, 16 أيلول 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الطيار المتقاعد جرجي طانيوس شهوان، الذي توفي بتاريخ 16/9/2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 25 / 1 / 1946 بعبدا.

تطوّع في الجيش بتاريخ 18 / 10 / 1965، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 12 / 1968، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 1994.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 18 / 9 / 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس المارونية - وسط بيروت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.30 ويوارى الثرى في مدافن العائلة أدما - كفرياسين.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخي 19 و20 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، في صالون الكاتدرائية المذكورة، أو عبر الاتصال بزوجته السيدة لودي على رقم الهاتف: 911921 / 03.