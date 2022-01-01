نعي العميد القيّم المتقاعد روبير محفوظ

الثلاثاء, 12 نيسان 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد القيّم المتقاعد روبير محفوظ، الذي توفي بتاريخ 11 / 4 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 /07 / 1936- حالات – جبيل.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18 / 9 / 1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1987.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

أُقيم المأتم بتاريخ 12 / 4 / 2022 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة الدوير – الفيدار.

تُقبل التعازي بتاريخ 13 / 4 / 2022 اعتباراً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: