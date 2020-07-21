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نعي العميد المتقاعد جوزف صفير
الأربعاء, 21 تشرين الأول 2020
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد جوزف صفير، الذي توفي بتاريخ 21 / 10 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 12 / 3 /1937 القليعات - كسروان.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 /1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18 / 9 /1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من
1 / 1 /1991.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش مرّتين.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ثلاثة أولاد.
يُنقل الجثمان بتاريخ 23 / 10 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى سيدة لبنان، ويقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00، في بلدته دير مار جرجس- القليعات- كسروان.
تُقبل التعازي على رقم هاتف إبنه ريشار: 777867 /03.