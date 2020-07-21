نعي العميد المتقاعد جوزف صفير

الأربعاء, 21 تشرين الأول 2020

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد جوزف صفير، الذي توفي بتاريخ 21 / 10 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 12 / 3 /1937 القليعات - كسروان.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 /1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18 / 9 /1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من

1 / 1 /1991.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش مرّتين.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 23 / 10 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى سيدة لبنان، ويقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00، في بلدته دير مار جرجس- القليعات- كسروان.

تُقبل التعازي على رقم هاتف إبنه ريشار: 777867 /03.