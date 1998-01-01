نعي العميد المتقاعد حافظ نعوم

الأربعاء, 29 تشرين الثاني 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد حافظ نعوم ، الذي توفي بتاريخ 28 / 11 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 21 / 9 / 1945 بيروت قضاء: بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 11 / 3 / 1998.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 30 / 11 / 2023 الساعة 11.00 من مستشفى مارتين-جبيل إلى كنيسة رفع الصليب-وجه الحجر-البترون حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.

تقبل التعازي بتارخي 29 / 11 / 2023 و 1 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 30 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.