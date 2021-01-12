نعي العميد المتقاعد فائز الحكيّم

الأربعاء, 07 نيسان 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد فائز الحكيّم، الذي توفي بتاريخ 5 / 4 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 17 / 12 / 1937 البترون.

تطوّع في الجيش بتاريخ 9/10/1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14 / 9 / 1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1991.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.



نُقل الجثمان بتاريخ 7 / 4 / 2021 الساعة 10.30 من مستشفى أوتيل ديو إلى بلدة البترون، حيث أقيم المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.00 في كاتدرائية مار أسطفان الرعائية، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة ـــ البترون.

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