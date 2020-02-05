نعي العميد المتقاعد فارس زيادي

الثلاثاء, 25 شباط 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد فارس زيادي، الذي توفي بتاريخ 25 /2 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 24 /3 /1950 ـــ ابلح/ زحلة.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 15 / 9/ 1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 /1 / 1999.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد واحد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 26 /2 /2020 الساعة 10.00 من مركز كسروان الطبي إلى كاتدرائية سيدة العطايا ـــ أدما (المطرانية)، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00 في الكاتدرائية المذكورة، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه الفياضية – بعبدا ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 27 و28 /2/ 2020 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كاتدرائية سيدة العطايا ـــ أدما.