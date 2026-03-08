نعي العميد المتقاعد محمد حمادي

الأحد, 08 آذار 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد محمد حمادي (760059)، الذي استشهد بتاريخ 8 /3 /2026 جرّاء اعتداءات وغارات إسرائيلية استهدفت بلدة الغازية – صيدا، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /7 /1951 الغازية – صيدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ابتداءً من تاريخ 14 /3 /2006.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 4 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 9 /3 /2026 الساعة 11.00 من حسينيّة بلدة الغازية إلى جبانة البلدة حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.30 ويوارى الثرى في الجبانة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في الحسينيّة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد الرقمين الآتيين:

• زوجته الدكتورة رولا غندور: 277138/ 03

• شقيقه الحاج محمود حمادي: 738010/ 03