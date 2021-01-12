نعي العميد المتقاعد محمد مرتضى

الأحد, 25 نيسان 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد محمد مرتضى، الذي توفي بتاريخ 25 / 4 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 27 / 4 /1959 تمنين التحتا ـــ بعلبك.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 2/1/1982، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1986، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 26 /4 /2015.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله أربعة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 25 /4 /2021 الساعة 13.30 من مستشفى الجامعة الأميركية- بيروت إلى منزله الكائن في بلدة تمنين التحتا - بعلبك، حيث سيُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 17.30، ويُوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجته السيدة ندى: 855115 /71

- ابنه السيد أحمد: 495765 /71 - 345064 /76

- شقيقه السيد ابراهيم 300486/ 76