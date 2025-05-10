نعي العميد المتقاعد وفيق جابر

السبت, 10 أيار 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد المتقاعد وفيق جابر، الذي توفي بتاريخ 9 / 5 / 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 23 / 11 / 1957 بيروت - بيروت

تطوّع في الجيش بتاريخ 22 / 9 / 1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 11 / 1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 2 / 1 / 2012.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله أربعة أولاد.

أقيم المأتم الجثمان بتاريخ 9 / 5 / 2025 في جبانة الشهيدين.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 5 / 2025 إبتداءً من الساعة 15.00ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – بيروت – الرملة البيضا – قرب خطيب وعلمي.