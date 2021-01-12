نعي العميد المهندس المتقاعد ميشال اسطفان

الأربعاء, 09 حزيران 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المهندس المتقاعد ميشال اسطفان، الذي توفي بتاريخ 9 / 6 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-من مواليد: 10 / 10 / 1960- صفاريه- جزين – جزين.

-تطوّع في الجيش بتاريخ 6 / 12 / 1983، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6 / 12 / 1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 14 / 6 / 2011.

-حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

-تابع عدة دورات دراسية في الداخل.

-متأهل وله أربعة أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 6 / 2021 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس- صفاريه- جزين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

-زوجة الفقيد السيدة فريدا نمور: 760115 /03

-إبن الفقيد المهندس كريستوف: 760119 /03

-إبن الفقيد المهندس فريدريك: 194505 /03

-إبنة الفقيد المحامية إدويناليز: 439922 /70

-إبنة الفقيد الآنسة كريستينا: 452610 /76

-شقيق الفقيد العميد طبيب الأسنان المتقاعد روجيه اسطفان: 080813 /03