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نعي العميد المهندس المتقاعد ميشال اسطفان
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المهندس المتقاعد ميشال اسطفان، الذي توفي بتاريخ 9 / 6 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
-من مواليد: 10 / 10 / 1960- صفاريه- جزين – جزين.
-تطوّع في الجيش بتاريخ 6 / 12 / 1983، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6 / 12 / 1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 14 / 6 / 2011.
-حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-تابع عدة دورات دراسية في الداخل.
-متأهل وله أربعة أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 10 / 6 / 2021 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس- صفاريه- جزين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
-زوجة الفقيد السيدة فريدا نمور: 760115 /03
-إبن الفقيد المهندس كريستوف: 760119 /03
-إبن الفقيد المهندس فريدريك: 194505 /03
-إبنة الفقيد المحامية إدويناليز: 439922 /70
-إبنة الفقيد الآنسة كريستينا: 452610 /76
-شقيق الفقيد العميد طبيب الأسنان المتقاعد روجيه اسطفان: 080813 /03