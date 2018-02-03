نعي اللواء الركن المتقاعد ابراهيم عباس

الثلاثاء, 29 أيار 2018

تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اللواء الركن المتقاعد ابراهيم عباس، الذي توفي بتاريخ 28 / 5 / 2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 5 / 2 / 1941 عيترون – بنت جبيل.

- تطوع في الجيش اعتباراً من 3 / 10 / 1960، ورقّي إلى رتبة ملازم اعتباراً من 13 / 9 / 1963، ثمّ تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 14 / 10 / 1998.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 30 / 5 / 2018 الساعة 10,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى روضة الشهيدين- الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11,00.

تُقبل التعازي بتاريخ 31 / 5 / 2018 في بلدة عيترون – بنت جبيل، وبتاريخي 1و2 / 6 / 2018 اعتباراً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة ديونز – فردان - الطابق الأول – القاعة الرئيسية.