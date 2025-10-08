نعي الوزير السابق العميد الركن المتقاعد بانوس منجيان

الأربعاء, 08 تشرين الأول 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه الوزير السابق العميد الركن المتقاعد بانوس منجيان، الذي توفي يوم الثلاثاء بتاريخ 7 /10 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 3 /12 /1952 بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 13 /11 /1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /7 /2001.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية ومهمات في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

ينقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 9 /10 /2025 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس بوغوص للأرمن الأرثوذكس – عنجر، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00 ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة كالوست كولبنكيان، ويوم الجمعة بتاريخ 10 /10 /2025 اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في الكنيسة المذكورة، ويوم السبت بتاريخ 11 /10 /2025 اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالة مطرانية الأرمن الأرثوذكس (يرتشو صامويليان) – برج حمود.