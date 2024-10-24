نعي ثلاثة شهداء

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الخميس, 24 تشرين الأول 2024

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرائد الشهيد محمد سامي فرحات والعريف الشهيد محمد حسين نزال والعريف الشهيد موسى يوسف مهنا، الذين استشهدوا بتاريخ 24 /10 /2024 نتيجة استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

•    الرائد الشهيد محمد سامي فرحات
-    من مواليد  14 /9 /1988  دير قانون رأس العين – صور.
-    تطوّع في الجيش بتاريخ 6 /11 /2006، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /2009، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة رائد اعتبارًا من 1 /1 /2022.
-    حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
-    عازب.     
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

 

•    العريف الشهيد محمد حسين نزال
-    من مواليد  20 /9 /1994 صريفا – صور.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    عازب.     
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

 

•    العريف الشهيد موسى يوسف مهنا

-    من مواليد 17 /11 /1997  صيدا – الجنوب.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2021.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    عازب.  
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)                                                                                                                                                                                    

الرائد الشهيد محمد سامي فرحات
العريف الشهيد محمد حسين نزال
العريف الشهيد موسى يوسف مهنا