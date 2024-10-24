نعي ثلاثة شهداء

الخميس, 24 تشرين الأول 2024

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرائد الشهيد محمد سامي فرحات والعريف الشهيد محمد حسين نزال والعريف الشهيد موسى يوسف مهنا، الذين استشهدوا بتاريخ 24 /10 /2024 نتيجة استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

• الرائد الشهيد محمد سامي فرحات

- من مواليد 14 /9 /1988 دير قانون رأس العين – صور.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 6 /11 /2006، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /2009، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة رائد اعتبارًا من 1 /1 /2022.

- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- عازب.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

• العريف الشهيد محمد حسين نزال

- من مواليد 20 /9 /1994 صريفا – صور.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

• العريف الشهيد موسى يوسف مهنا

- من مواليد 17 /11 /1997 صيدا – الجنوب.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2021.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)