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نعي ثلاثة شهداء
السبت, 06 حزيران 2026
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الشهيد وسام صبره والنقيب الشهيد ايلي الخوري والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال الذين استشهدوا بتاریخ 6 / 6 / 2026 جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).
وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
- العميد الشهيد وسام صبره
- من مواليد 19 / 8 / 1972 بيروت.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 4 / 1 / 1993، وتدرج في الترقية حتى رتبة العميد اعتبارًا من 1 / 1 / 2024.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
- النقيب الشهيد ايلي الخوري
- من مواليد 4 / 10 / 1994 كفرجرة – جزين.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 12 / 11 / 2012 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتبارًا من 1 / 7 / 2023.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
- الجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال
- من مواليد 3 / 10 / 2003 أرنون - النبطية.
- تطوع في الجيش بصفة مجنّد اعتبارًا من 3 / 7 / 2022.
- الوضع العائلي: عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).