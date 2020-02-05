نفي ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية

الجمعة, 06 آذار 2020

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أن عدداً من العسكريين أصيبوا بفيروس كورونا، وأنهم أودعوا الحجر الصحي بعد إخضاعهم للفحوصات الطبية.

إنّ قيادة الجيش إذ تنفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، تؤكد أنّ لا إصابات بالكورونا في صفوف العسكريين، علماً أنّها تتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية.

كما تدعو القيادة وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة عند نقل أية معلومة تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبت من صحتها قبل نشرها.