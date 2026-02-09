نفي ما ورد في إحدى الصحف المحلية حول لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية

الاثنين, 09 شباط 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نشرت إحدى الصحف المحلية مقالًا تضمّن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية.

تنفي قيادة الجيش هذا الخبر نفيًا قاطعًا، وتؤكد أنّ ما ورد في المقال عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع. كما توضح أنها تجري اجتماعاتها كافةً ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وبما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا.

وتدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول شؤون المؤسسة العسكرية، وعدم نشر معلومات ملفّقة في هذه المرحلة الدقيقة.