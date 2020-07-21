نفي ما يتناقله أحد المواقع الإلكترونية

الخميس, 06 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً منسوباً إلى مصدر عسكري مُطّلع على التحقيقات يزعم دخول عناصر حزبية إلى داخل المرفأ.

إنّ قيادة الجيش إذ تنفي ما ورد في الخبر جملةً وتفصيلاً، تؤكد أنّه بعيد كل البعد عن الواقع، وهو من نسج خيال كاتبه. كما يهمّها أن توضّح أنّ المنطقة التي حصل فيها التفجير مقفلة أمام أيٍّ كان، باستثناء القوى العسكرية التي تجري التحقيقات وتلك التي تعمل على رفع الأنقاض.

وتُجدّد قيادة الجيش دعوتها وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في التعامل مع أخبار المؤسسة العسكرية، والالتزام بالبيانات الصادرة حصراً عن مديرية التوجيه.