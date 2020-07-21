نفي ما يتناقله بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

الأربعاء, 05 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

تناقل بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كلاماً منسوباً إلى مصدر في مخابرات الجيش يتضمن معلومات عن التفجير الذي وقع في بيروت.

تؤكد قيادة الجيش أن الكلام الذي صدر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وتدعو الجميع إلى عدم الغوص في التحليلات والتكهنات وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

كما تذكر أن كل ما يتعلق بالجيش يعلن عبر بيانات تصدر عن مديرية التوجيه وتنشر في الصفحات الرسمية التابعة لها.